شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي : العقوبات ستعيق عمليات طهران في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

قال المبعوث الأمريكى الخاص بإيران بريان هوك إن العقوبات التى أعادت الولايات المتحدة فرضها على النظام الإيرانى ستعيق عملياته فى المنطقة.

وأضاف هوك- فى مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية بثتها اليوم الثلاثاء، أن: "العقوبات أدت إلى فقدان طهران نحو مليارى دولار من عائدات النفط، مشيرًا إلى أن حملة الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران ستستمر لحين قيام النظام هناك بتغيير سلوكه.

ولفت المسؤول الأمريكى إلى أن واشنطن تعتبر تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز عدوانًا بحريًا، وأن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على ضمان أمن المضيق واستمرار حرية الملاحة الدولية عبره.

يشار إلى أن واشنطن أعادت فرض عقوبات على إيران، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم مع طهران فى 2015، وبموجب العقوبات سيتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية فى حال قررت المضى قدمًا بشراء النفط الإيرانى أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.