السعودية والإمارات تطلقان مبادرة لـ"دعم جهود الإغاثة" في اليمن

الخليج 365/ بغدادأعلن المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الربيعة، إطلاق بلاده والإمارات مبادرة لـ"دعم جهود الإغاثة" في اليمن.

وقال الربيعة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، بحسب وكالة أنباء "سبوتنك"، إن "السعودية والإمارات تقدمان 500 مليون دولار إضافية لدعم جهود الإغاثة في اليمن"، موضحا أن "الهدف من إطلاق المبادرة الجديدة للمساعدات هو إنساني بحث للتصدي لأزمة الغذاء".



وأضاف الربيعة، أن "المبادرة تستهدف تأمين إيصال الغذاء لما يتراوح بين 10 إلى 12 مليون يمني"، متابعا، "سوف نعمل مع التحالف للوصول إلى كل مناطق اليمن وسنختار الشركاء الموثوق بهم لضمان وصول كافة المساعدات لمحتاجيها من الشعب اليمني".