متحدث باسم الحكومة البريطانية يحتفل بالمولد النبوي في الازهر

الخليج 365/ بغداداحتفل "ادوين صامويل" المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بذكرى المولد النبوي الشريف، خلال زيارته الجامع الأزهر في القاهرة.

وقال صامويل، إن هناك أكثر من 3 ملايين مسلم بريطاني، وهم يشكلون جزءا جذريا من النسيج الاجتماعي الذي يتم الاحتفاء به في بريطانيا.

ووجه صامويل التهنئة للمسلمين قائلاً: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف"، كما بث عبر موقعه الرسمي مقطع فيديو يظهر جانبا من زيارته للجامع .

