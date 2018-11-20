متحدث باسم الحكومة البريطانية يحتفل بالمولد النبوي في الازهر

الخليج 365/ بغداد
احتفل "ادوين صامويل" المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بذكرى المولد النبوي الشريف، خلال زيارته الجامع الأزهر في القاهرة.
ووجه صامويل التهنئة للمسلمين قائلاً: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف"، كما بث عبر موقعه الرسمي مقطع فيديو يظهر جانبا من زيارته للجامع .
احتفل "ادوين صامويل" المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بذكرى المولد النبوي الشريف، خلال زيارته الجامع الأزهر في القاهرة.
وقال صامويل، إن هناك أكثر من 3 ملايين مسلم بريطاني، وهم يشكلون جزءا جذريا من النسيج الاجتماعي الذي يتم الاحتفاء به في بريطانيا.
ووجه صامويل التهنئة للمسلمين قائلاً: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف"، كما بث عبر موقعه الرسمي مقطع فيديو يظهر جانبا من زيارته للجامع .
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