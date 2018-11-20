روسيا تندد ب"التدخل" في انتخابات رئيس لمنظمة الانتربول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ندد الكرملين الثلاثاء ب"التدخل" في انتخابات رئيس جديد لمنظمة الانتربول بعد معارضة وخصوصا من أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لتولي جنرال روسي رئاسة منظمة الشرطة الدولية بعدما بات بين المرشحين الاوفر حظا لتولي هذا المنصب.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين "هذا تدخل في العملية الانتخابية، في الانتخابات المتعلقة بمنظمة دولية" تعليقا على بيان لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.