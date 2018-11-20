«الإنشاد.. الصيام..الزواج» هكذا يحتفي الشيعة بالمولد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - «الشيعة» يحتفلون بذكري ميلاد الرسول مرتين ويؤمنون بمولده في 17 ربيع.. والمعز لدين الله أول من أدخل الاحتفالات بالمولد قادما بها من المغرب

يجتمع المسلمون على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيعٍ الأول، من كل عام هجري، إلا أن للشيعة احتفالات في اليوم السابع عشر من ذلك الشهر، حيث يعودون في ذلك إلي روايات واردة عن أئمتهم من أهل البيت، ويؤكدون أن الإمام علي كرم الله وجهه ورد عنه أنه ذكر ذلك في فضل اليوم السابع عشر من ربيع، ويجمعون على استحباب زيارة قبر النبي وزيارة أئمتهم للاحتفال عندهم. وحددت دار الإفتاء، عقب استطلاع هلال شهر ربيع الأول، يوم ذكري المولد النبوي الشريف والذي يوافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول، يوم 20 من نوفمبر الحالى.

17 ربيع الأول.. تعظيم شعائر الله في اقبال الأعمال للشيخ الصدوق أحد علماء الشيعة، أن الذين أدركوهم من العلماء كان علمهم على أن ولادة النبي كان يوم الجمعة السابع عشر من ربيع الأول في عام الفيل، وبها قال المجلسي صاحب بحار الأنوار، وكذلك اجتمع الإمامية، فيما عدا البعض منهم الذين جعلوها في اليوم الثاني

17 ربيع الأول.. تعظيم شعائر الله



في اقبال الأعمال للشيخ الصدوق أحد علماء الشيعة، أن الذين أدركوهم من العلماء كان علمهم على أن ولادة النبي كان يوم الجمعة السابع عشر من ربيع الأول في عام الفيل، وبها قال المجلسي صاحب بحار الأنوار، وكذلك اجتمع الإمامية، فيما عدا البعض منهم الذين جعلوها في اليوم الثاني عشر، بل يذهبون إلي القول بأن الاحتفال بهذه الذكرى ، وقراءة أبيات مدح للنبي يعتبر من شعائر اللّه، حيث يقول تعالي:"ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"، كما أنها تذكير للناس بأيام اللّه، فأي يوم للّه أعظم من يوم ميلاد أول الأنبياء نوراً، وآخرهم ظهوراً، وسيد الكائنات، وأشرف خلق اللّه على الإطلاق، حيث يقول تعالي "وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور".

كما يؤكدون علي أن مشروعية الإحتفال يثبتها القرآن الكريم والسنة النبوية واتّفاق المسلمين ومن فارقهم فقد فارق الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، حيث يقول سبحانه:"وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا".

توحيد الأمة المتفرقة



ويتصدي الشيعة للمحرمين لتلك الاحتفالات من خلال التأكيد علي أن للاحتفال بالذكري تعد من الأمور المستحبة، وأكد ذلك المرجع الشيعي محمد باقر المهدي، الذي يقول: "إن المحتفلين بمولد سيد الخلق محمد لم يشركوا بالله ولم يجعلوا النبي محمداً شريكاً لله عز وجل بل يعتبرونه من خيرة عباد الله الصالحين, ويذكرون في الاحتفال فضائل ومناقب ومكارم أخلاق رسول الله ويبرزون حبهم وعشقهم لمقام النبوة لأنه يجب على المسلم الحقيقي أن يحب النبي الأعظم أكثر وأشد من حبه لآبائه وأقربائه.

وتابع، إن ميلاد سيد الكائنات وأفضل المخلوقات يوحد الأمة الاسلامية المتفرقة ويبعد الناس عن الضلالة والكفر والإلحاد وعبادة غير الله من الطواغيت والمستكبرين، مشدداً إقامة الإحتفال بمولده المبارك مستحب وسنة إسلامية حسنة ومن يخالف شرع الله ويعادي رسوله ويمنع الناس من إبراز الحب والعشق لمقام النبي محمد جاهل بعيد عن الإسلام المحمدي, ولا قيمة لآرائهم المتعصبة المتشددة اصلاً فكلنا نعشق رسول الله ونفديه بأرواحنا وأنفسنا.





وتحتفل إيران بمولد النبي في يومين أحدهما الثاني عشر من الشهر الهجري وهو احتفال أهل السنة، والسابع عشر وهو احتفال الشيعة، وتطلق علي الأيام التي تفصل بينهما أيام الوحدة في العالم الإسلامي، فتتخذ من يوم 17 عطلة رسمية تتزين فيه الشوارع وتوزع الحلوي علي المارة، وتبدأ احتفالاتها من بداية الشهر وحتي نهايته من خلال مجالس المدائح النبوية وإلقاء الدروس من السيرة، وتذكر الكمالات الإنسانية والفضائل الأخلاقية، التي كرم بها النبي.

الفاطميون .. وبداية الاحتفالات



وفي مصر، تعود بداية الاحتفال بالمولد النبوي إلي العهد الفاطمي وخاصة الخليفة المعز لدين الله عام 973، فهو أول من ادخل الاحتفالات قادماً بها من المغرب، واعتادت الدولة من بعدها علي جعله من المواسم التي تعطل فيها الأعمال وتمنح الأجازات والعطايا وتقام الموائد، واقتصر احتفالهم آنذاك علي عمل الحلوى وتوزيعها وتوزيع الصدقات، وتمثل الاحتفال الرسمى في موكب قاضى القضاة حيث تُحمل صوانى الحلوى، ويتجه الجميع إلى الجامع الأزهر، ثم إلى قصر الخليفة حيث تلقى الخطب، ثم يُدعى للخليفة، ويرجع الجميع إلى دورهم مع نهاية اليوم الثاني عشر من ربيع.

ويحتفل الفاطميون مع بداية ربيع الأول، وحتى اليوم الثانى عشر من الشهر ذاته، وعرف عنهم الإفراط فى صنع الحلوى وأشكالها المختلفة من طيور وقطط وعرائس المولد، معتمدين علي تخزين جميع المواد التموينية من سمن وسكر وزيت ودقيق، كى تصنع في تلك الذكري، ويتم توزيعها بأمر الخليفة على جميع طبقات الشعب فى جميع المناسبات الدينية وبصفة خاصة المولد.

قصة النبي



ويرى الشيعة أن الاحتفال ليست له كيفية مخصوصة لا بد من الالتزام وإلزام الناس بها، بل إن كل ما يدعو إلى الخير ويجمع الناس على الهدى ويرشدهم إلى ما فيه منفعتهم في دينهم ودنياهم، يحصل به تحقيق المقصود من المولد، ولذلك فلو اجتمعوا على شيء من المدائح التي فيها ذكر النبي وفضله، وجهاده، وخصائصه، وقراءة قصة المولد التي تعارف الناس على قراءتها، واصطلحوا عليها، واستمعوا مواعظ وإرشادات، وإلى ما يتلوه القارىء من آيات تحقق الاحتفال.

ويذهب البعض منهم إلي المساجد للاستماع إلي الخطباء، وفق قاعدة ثابتة لديهم نحن نفرح لفرح الأئمة ونحزن لحزنهم"، حيث يصادف اليوم ميلاد الإمام السادس لديهم.

زيارة الإمام الصادق



ويحظي الإمام السادس من أئمة الشيعة جعفر الصادق، بحالة من الخصوصية عند الشيعة في اليوم 17 من ربيع الأول، خاصة وأنه يوافق يوم مولده فيعمد البعض منهم علي زيارة مقامه، والاحتفال عنده، والاستماع إلي الإنشاد وتلاوة القرآن وإطعام الحلوي علي الأجانب وتوزيع الهدايا، والتبرك بمقامه.

مجالس الإنشاد وإطعام الحلوي





ومع اختلاف الشيعة في مذهبهم عن موعد احتفالات أهل السنة والجماعة بميلاد النبي، فإن طقوسهم تبدأ في اليوم السابع عشر من ربيع الأول والذي يتصادف مع ميلاد الإمام جعفر الصادق، فمن خلال زيارتهم لمساجد آل البيت وائمتهم، وإقامة مجالس الإنشاد التي يمدح فيها النبي، وتعطي دروس من سيرته، وتذكر شمائله وتقدم الأطعمة والحلوى، وفي مقدمتها حلوى المولد تجتمع أطياف الشيعة في كافة أرجاء العالم علي إحياء الذكرتين العظيمتين عندهم.

الصيام إكراماً لسيد الخلق وولده



ويحرص البعض من الشيعة علي صيام هذا اليوم، تعظيماً وإجلالاً لسيد الخلق نبي الله محمد وولده الإمام جعفر، اللذان تصادف عندهم ذكري الميلاد، فيمتنعون علي تناول الطعام حتي مغرب هذا اليوم، فيقومون بعد ذلك بالإنطلاق في احتفالاتهم بالاستماع إلي مجالس الإنشاد، وزيارة المقامات للتبرك.

زواج الأبناء



يحرص الشيعة خلال المولد النبوي علي إقامة الأفراح، تبركاً بهذا اليوم، حيث يقومون بتحديد موعد تلك المناسبة السعيدة ليوافق ذكري ميلاد النبي لتخلد كل عام بتخلد تلك الذكري، وتقام الموائد وتوزع الحلوي علي غرار احتفالات المولد.