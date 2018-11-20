إسرائيل تخرق هدنة غزة.. وتحذيرات من مواجهة «حماس»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الدلائل تُشير إلى احتمالات قيام رئيس وزراء سلطة الاحتلال بنيامين نتنياهو بممارسة سياسات باعتداءات ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك احتمال العدوان على قطاع غزة

قد يجد البعض أن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لن يلجأ إلى شن عملية عسكرية في قطاع غزة، والتي كادت تطيح بحكومته جراء رفضه في وقت سابق الانجرار لحرب واسعة مع الفصائل الفلسطينية، لكن سرعان ما رضخ نتنياهو إلى ضغط حكومته الائتلافية التي أنقذته من إجراء انتخابات مبكرة، وذلك عقب توليه حقيبة الدفاع خلفا لـ"أفيجدور ليبرمان"، وبدأ في التهديد باقتحام الخان الأحمر، والتوعد باستهداف حركة حماس والفصائل الجهادية في القطاع، من أجل إرضاء حلفائه.

ويبدو أن تهديدات نتنياهو أصبحت حقيقة، حيث توغلت آليات إسرائيلية، صباح اليوم، في وسط قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف في الأراضي، كما أطلقت زوارق إسرائييلية النار باتجاه مراكب الصيادين شمال القطاع. ووفقًا لوكالة "معا" الفسطينية، فإن عدة آليات إسرائيلية توغلت بشكل محدود، انطلاقًا من بوابة موقع "أبو صفية"

ويبدو أن تهديدات نتنياهو أصبحت حقيقة، حيث توغلت آليات إسرائيلية، صباح اليوم، في وسط قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف في الأراضي، كما أطلقت زوارق إسرائييلية النار باتجاه مراكب الصيادين شمال القطاع. ووفقًا لوكالة "معا" الفسطينية، فإن عدة آليات إسرائيلية توغلت بشكل محدود، انطلاقًا من بوابة موقع "أبو صفية" شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة لعشرات الأمتار وقامت بأعمال تجريف. وفي ذات السياق، أطلقت زوارق إسرائيلية النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



اقرأ أيضًا: رغم الفشل في غزة.. نتنياهو يكابر: الأعداء توسلوا لنا ورغم أن تل أبيب لم تعقب على أسباب توغلها، لكن جيش الاحتلال عادة ما يبرر اعتقال واستهداف الصيادين من قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها هو منع أي عمليات تهريب عبر مياه البحر. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن "الوضع الأمني الآن معقد، ونحن في خضم معركة، وتلك المعركة واسعة ولم تستكمل بعد، ولن أقول ماذا سنفعل وكيف". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية عن نتنياهو قوله خلال جلسة كتلة حزب الليكود: إن "جميع الوزراء دون استثناء تبنوا قرار الجهات الأمنية خلال آخر جلسة للكابينت، وصوتوا جميعًا للانتظار حتى المرحلة المقبلة من التهدئة. على جانب آخر، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بتحرك عاجل لمنع تدهور الأوضاع وبشكل خطير، وخاصة على ضوء التطورات الحاصلة على الساحة السياسية الإسرائيلية الداخلية.



اقرأ أيضًا: غزة تحت القصف.. صمت عربى وتحركات مصرية لا تعرف اليأس وأضاف عريقات أن جميع الدلائل تُشير إلى احتمالات قيام رئيس وزراء سلطة الاحتلال بنيامين نتنياهو بممارسة سياسات واعتداءات ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك احتمال العدوان على قطاع غزة، وهدم بلدة الخان الأحمر، وتكثيف النشاطات الإسرائيلية وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي، بحسب "معا". وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن المحافظة على خيار الدولتين تتطلب من دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا لتدخل أوروبي فاعل وضمن إطار عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أسس وركائز القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. أما المحلل الإسرائيلي بصحيفة "يسرائيل هيوم"، رام كوهن، فأشار إلى أن إسرائيل تدرك أنه لا يوجد حل عسكري للوضع القائم في قطاع غزة، ومن المستحيل التغلب على مدينة غالبية سكانها مدنيون. وأضاف كوهن، أنه منذ أكثر من عقد من الزمان، وإسرائيل تحاول إخضاع قادة حماس، ولم تنجح بذلك لأنهم مدعومون من الشعب، ويعيشون معهم المرارة والصعوبات.



اقرأ أيضًا: فلسطين: إسرائيل تجرنا للمخاطر بالعدوان على غزة وطالب المحلل الإسرائيلي بقبول قرار الحكومة الإسرائيلية عدم الانجرار إلى مغامرة عسكرية أخرى، معتبرًا أن الحل السياسي وحده هو الذي يضع نهاية لمأساتنا ومأساتهم. فمنذ قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم الذهاب إلى حرب في غزة، كانت هناك خيبة أمل لدى الطيف السياسي من اليسار إلى اليمين، وقليلون هم الذين يجرؤون على الاعتراف بعدم وجود أي أمل في الحرب مع حماس. "كوهن" نوه بأنه في حالة الحرب على غزة، سوف يخسر كل من لديه شيء ليخسره؛ القيادة السياسية والعسكرية تتفهم هذا أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي لا تدفع باتجاه مواجهة عسكرية.

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