الدوري| الجونة يصطدم بالمقاولون وإنبي يستضيف الاتحاد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تشهد انطلاقة الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز، اليوم الثلاثاء، إقامة مواجهتين، حيث يدخل المقاولون العرب اختبارا صعبا أمام الجونة، بينما يستضيف إنبي الاتحاد السكندري

تعود عجلة الدوري الممتاز موسم (2018-2019) للدوران من جديد، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن توقفت المسابقة، لخوض المنتخب الوطني غمار لقاء تونس، الذي أقيم مساء الجمعة الماضية، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، وحصد الفراعنة خلالها فوزا مثيرا بنتيجة (3-2)، حيث تقدمت تونس بهدف نعيم السليتي في الدقيقة 13، وتعادلت مصر بهدف تريزيجيه في الدقيقة 32، ثم عزز باهر المحمدي تقدم فريقه بالدقيقة 60، حتى تعادل السليتي بالدقيقة 72، ولكن محمد صلاح خطف هدف الفوز في الدقيقة 90.

وتفتتح الجولة الخامسة عشرة، اليوم الثلاثاء، وستقام على مدار ثلاثة أيام، بواقع مبارتان يوم الثلاثاء، وخمس مباريات يوم الأربعاء، ومباراة يوم الخميس، بينما تم تأجيل نادي سموحة أمام الأهلي، نظرًا لأن المارد الأحمر سيواجه الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال

المقاولون العرب VS الجونة



ويستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة على استاد الجبل الأخضر فى تمام الساعة الـ2.45 عصرًا، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل منتشيًا بفوزه على الداخلية بهدفين دون رد، بينما تعادل الجونة مع سموحة بهدف لكل فريق. وتفتتح الجولة الخامسة عشرة، اليوم الثلاثاء، وستقام على مدار ثلاثة أيام، بواقع مبارتان يوم الثلاثاء، وخمس مباريات يوم الأربعاء، ومباراة يوم الخميس، بينما تم تأجيل نادي سموحة أمام الأهلي، نظرًا لأن المارد الأحمر سيواجه الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، علمًا بأن الفريقين تعادلا إيجابيا 2-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.ويستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة على استاد الجبل الأخضر فى تمام الساعة الـ2.45 عصرًا، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل منتشيًا بفوزه على الداخلية بهدفين دون رد، بينما تعادل الجونة مع سموحة بهدف لكل فريق. ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا، وتلقت شباكه مثلها وما زال لديه مبارتان مؤجلتان. بينما يحتل نادي الجونة بقيادة مديره الفني هشام زكريا، المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 7 وخسر 3 وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة. وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد االكرة برئاسة عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الجبلاية، المباراة إلى الحكم أحمد العدوي، وسيعاون العدوي في إدارة المباراة الثنائي محمد عزازي وأسامة السيد، بينما سيكون أشرف مسعد حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان ومحمد عمارة حكمًا خامسًا. ويسعى عماد النحاس لمواصلة قطار الانتصارات والتقدم فى سباق مراكز المسابقة، خصوصًا أن فوز اليوم سيجعل الفريق يقفز 6 مراكز ومن ثم يحتل المركز السادس، بينما يسعى هشام زكريا بالعودة بالثلاث نقاط أو نقطة التعادل على أقصى تقدير فى ظل إقامة المباراة خارج ملعبه، ليبقى في وسط الجدول ويتجنب الهزيمة الرابعة. إنبى VS الاتحاد السكندري

كما يواجه نادي إنبى نظيره الاتحاد السكندرى على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، فى تمام السادسة مساءً، فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من النجوم بهدفين دون رد على استاد الإسكندرية، بينما تعادل إنبى سلبا مع بتروجت فى ديربى أندية البترول. ويحتل نادي إنبى بقيادة مديره الفني خالد متولي، المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 4 وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا وما زالت لديه مبارتان مؤجلتان. بينما يحتل الاتحاد السكندرى بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا. وأسندت لجنة الحكام، المباراة إلى الحكم محمد عادل، وسيعاون عادل في إدارة المباراة الثنائي شريف عبد الله ومحمد فاروق، بينما سيكون أحمد ناصر محمود حكمًا رابعًا، وكل من سيد عبد الله وعباس حسن حكمًا خامسًا. ويسعى حلمي طولان لخطف النقاط الثلاث بعد سلسلة النتائج المتراجعة لزعيم الثغر، ويأمل طولان في تحقيق الفوز لاقتناص المركز السادس من أنياب طلائع الجيش، بينما يأمل خالد متولى فى استغلال تعثر الاتحاد وتقديم مباراة مميزة تعيده لقطار الانتصارات مرة أخرى، خصوصًا أن فوز اليوم سيجعل إنبي يحتل المركز السابع.

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