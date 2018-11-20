كبار أوروبا ما بين التألق والترنح في دوري الأمم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جذبت النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية الأنظار إليها لمعرفة ماذا سيقدم كبار القوم في البطولة التي أتت مباشرة عقب انتهاء المونديال والذي أقيم في روسيا الصيف الماضي

تنتهي اليوم مباريات دور المجموعات للنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، وضمنت منتخبات البرتغال وإنجلترا وسويسرا وهولندا التأهل إلى نصف النهائي والذي سيقام الصيف المقبل في البرتغال، وشهدت البطولة العديد من اللحظات المهمة ما بين مواصلة بعض المنتخبات الكبرى لتألقها مثل إنجلترا ومواصلة الإخفاقات لبعض المنتخبات الأخرى مثل ألمانيا، في الوقت الذي تراجعت فيه نتائج بعض المنتخبات الأخرى مثل بطل العالم فرنسا ووصيف كرواتيا وصاحب برونزية المونديال بلجيكا، ونستعرض في السطور التالية أبرز ملامح البطولة كالأتي:

- نهضة هولندا مرت الكرة الهولندية بفترة عصيبة من الإخفاقات في السنوات الأربع الماضية، وذلك من خلال الفشل في التأهل إلى يورو 2016 الذي أقيم في فرنسا ومونديال روسيا الصيف الماضي. ونجح رونالد كومان مدرب الطواحين في إعادة البسمة من جديد إلى وجوه الجماهير المحبة للكرة الهولندية، حيث نجح في الفوز هذا الأسبوع



مرت الكرة الهولندية بفترة عصيبة من الإخفاقات في السنوات الأربع الماضية، وذلك من خلال الفشل في التأهل إلى يورو 2016 الذي أقيم في فرنسا ومونديال روسيا الصيف الماضي. - نهضة هولندامرت الكرة الهولندية بفترة عصيبة من الإخفاقات في السنوات الأربع الماضية، وذلك من خلال الفشل في التأهل إلى يورو 2016 الذي أقيم في فرنسا ومونديال روسيا الصيف الماضي. ونجح رونالد كومان مدرب الطواحين في إعادة البسمة من جديد إلى وجوه الجماهير المحبة للكرة الهولندية، حيث نجح في الفوز هذا الأسبوع على أبطال العالم، فرنسا بهدفين دون رد، قبل التعادل أمس، مع ألمانيا 2-2، لتخطف بالتالي صدارة المجموعة الأولى وتتأهل إلى نصف النهائي بفضل جيل شاب يعج بالعديد من المواهب. - إنجلترا والبناء على كأس العالم

وصلت إنجلترا إلى نصف النهائي في مونديال روسيا الأخير بعد غياب 28 سنة عن الوصول إلى تلك المرحلة، لتعود الروح من جديد إلى الأسود الثلاثة. - إنجلترا والبناء على كأس العالموصلت إنجلترا إلى نصف النهائي في مونديال روسيا الأخير بعد غياب 28 سنة عن الوصول إلى تلك المرحلة، لتعود الروح من جديد إلى الأسود الثلاثة. ودخلت إنجلترا دوري الأمم الأوروبية بهدف واحد وهو إثبات أن ما حدث في كأس العالم لم يكن على سبيل الصدفة، وعلى الرغم من البداية الضعيفة بالخسارة في المباراة الأولى على ملعبها ويمبلي أمام إسبانيا بنتيجة 2-1، فقد تمكن من قهر الإسبان على ملعبهم بنتيجة 3-2، ومن ثم تحقيق فوز غال على كرواتيا في الدولة الأخيرة حجزت به مقعدها في نصف النهائي. - البرتغال بدون رونالدو

لم يشارك النجم البرتغالي - البرتغال بدون رونالدولم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أي مباراة في دوري الأمم الأوروبية، حيث فضل الحصول على الراحة من المشاركات الدولية عقب كأس العالم، إلا أن المنتخب البرتغالي لم يفتقد خدمات اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات. وأثبت بطل أوروبا 2016 أن الفريق يعج بالعديد من المواهب القادرة على قيادة الفريق في غياب رونالدو، حيث تأهلت البرتغال إلى نصف النهائي بسهولة بفضل الشراكة الهجومية لكل من جونكالو جويديس وأندري سيلفا. - الصدمة السويسرية الأكبر

تحققت المفاجأة الأكبر في البطولة عبر المنتخب السويسري، فلم يتخيل أحد أن تتصدر تلك المجموعة على حساب كل من بلجيكا وأيسلندا، وبعد أن تأخرت في الجولة الأخيرة على أرضها أمام بلجيكا بهدفين دون رد في أول 20 دقيقة، قلبت سويسرا تأخرها إلى فوز بنتيجة 5-2، لتحجز مقعدها في نصف النهائي.- الإخفاقات

في الحقيقة هناك بعض الإخفاقات التي يمكن وصفها بالإيجابية خاصة تلك المتعلقة بمنتخبات لم تكن على قدر التطلعات، ولعل أبرزها إسبانيا والتي بدأت بصورة جيدة من خلال الفوز بأول مبارتين قبل أن تخسر آخر مبارتين بنفس النتيجة 3-2 أمام إنجلترا وكرواتيا. - الصدمة السويسرية الأكبرتحققت المفاجأة الأكبر في البطولة عبر المنتخب السويسري، فلم يتخيل أحد أن تتصدر تلك المجموعة على حساب كل من بلجيكا وأيسلندا، وبعد أن تأخرت في الجولة الأخيرة على أرضها أمام بلجيكا بهدفين دون رد في أول 20 دقيقة، قلبت سويسرا تأخرها إلى فوز بنتيجة 5-2، لتحجز مقعدها في نصف النهائي.- الإخفاقاتفي الحقيقة هناك بعض الإخفاقات التي يمكن وصفها بالإيجابية خاصة تلك المتعلقة بمنتخبات لم تكن على قدر التطلعات، ولعل أبرزها إسبانيا والتي بدأت بصورة جيدة من خلال الفوز بأول مبارتين قبل أن تخسر آخر مبارتين بنفس النتيجة 3-2 أمام إنجلترا وكرواتيا. وقدمت كرواتيا حملة محبطة، فبعد أن وصلت إلى نهائي كأس العالم الأخيرة، هبطت إلى المستوى الثاني في البطولة، أما بطلة العالم فرنسا ففرطت بأيديها في التأهل، بعد أن جمعت 7 نقاط من 4 مباريات في الوقت الذي توقع فيه البعض حملة أفضل من الديوك، وهو نفس مصير بلجيكا المصنف الأول عالميا في تصنيف الفيفا. أما إيطاليا فواصلت نتائجها المتواضعة بعد الغياب عن كأس العالم الأخيرة، وكانت المفاجأة الأكبر هي هبوط ألمانيا بطلة العالم 2014 إلى المستوى الثاني دون تحقيق أي انتصار في البطولة. الصعود والهبوط

المستوى الأول



الهبوط: ألمانيا- أيسلندا- بولندا- كرواتيا الصعود والهبوطالهبوط: ألمانيا- أيسلندا- بولندا- كرواتيا المستوى الثاني



الصعود: أوكرانيا- السويد أو روسيا- البوسنة- الدنمارك الهبوط: سلوفاكيا- تركيا- إيرلندا الشمالية- أيرلندا المستوى الثالث الصعود: إسرائيل أو أسكتلندا- فنلندا- النرويج- صربيا أو رومانيا الهبوط: إستونيا- قبرص- سلوفينيا- ليتوانيا المستوى الرابع



الصعود: جورجيا- بيلاروسيا- كوسوفو أو أذربيجان- مقدونيا

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