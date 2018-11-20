انت الان تتابع «ماتتأخرش يا مودي».. قصة رسالة خربت بيت حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مواجهة ساخنة بين زوجين في محكمة الأسرة.. الزوج: مراتي سرقت كل فلوسي وطلبت الطلاق ولم تتحملني في مرضي.. والزوجة ترد: معايا دليل خيانته ومكالماته المشبوهة

وقف "حامد" الزوج منكسرا، أمام محكمة الأسرة، يطالب برد حقوقه المهدرة على يد زوجته، ورفض دعوى التطليق للضرر المقامة ضده وإثبات نشوزها فى الدعوى التى أقامها ردا على استيلائها على منزل الزوجية، والتعدى عليه بالضرب المبرح والتهديد بواسطة أقاربها الذين وصفهم بالعصابة. ولكن لم تصمت الزوجة "دعاء" على ما قاله زوجها وأكدت أنها ادعاءات وافتراءات لها، لتحكي أمام الجميع، قائلة: "أيوه طلبت الطلاق وعايزه حقوقي كاملة، الراجل ده خاين ومالوش أمان طعنني في كرامتي وأنوثتي، وأهانني" .

تدخل الزوجة في نوبة بكاء، قائلة: "عشت معاه أصعب أيام حياتي وتحملت كل شيء ووقفت بجانبه، وكبرته وعملت منه إنسانا محترما وعملنا أسرة وبعد 14 سنة زواجا أكتشف خيانته وعلاقاته بالساقطات وبنات الكافيهات". يقف الزوج ينظر لزوجته والذهول يملأ عينه لما تحكيه الزوجة أمام القاضي، مسترسلة: "كان فاكر نفسه ناصح وبيعمل

تدخل الزوجة في نوبة بكاء، قائلة: "عشت معاه أصعب أيام حياتي وتحملت كل شيء ووقفت بجانبه، وكبرته وعملت منه إنسانا محترما وعملنا أسرة وبعد 14 سنة زواجا أكتشف خيانته وعلاقاته بالساقطات وبنات الكافيهات".

يقف الزوج ينظر لزوجته والذهول يملأ عينه لما تحكيه الزوجة أمام القاضي، مسترسلة: "كان فاكر نفسه ناصح وبيعمل تليفونه صامت طول الوقت، ومش كده وبس، وكمان كان مخصص رقم سري، لكن على مين؟!، تصرفاته الغريبة جعلت الشك يسيطر على عقلي وحاولت الوصول إلى الحقيقة كي أقطع الشك باليقين، واستغللت مكالمته مع أخته وهي تشتكي من أحوال زوجها معها لمعاملته التي تغيرت وإهماله الشديد لها ولأبنائها، وتعجبت لانفعاله الشديد عندما أخبرها بأنه سيتحدث مع زوجها وإذا لم يتغير ويعود يعاملها برحمة ومودة سينهي كل شيء معه ويطلب طلاقها".

تتابع الزوجة: "حاولت التدخل لتهدئته وأخبرته بأن خراب البيت مش بالساهل وأخذت منه التليفون المحمول الخاص به كي أتدخل لتهدئة شقيقته، وأثناء حديثي معها جاءته رسالة على (واتس آب) من فتاة تطلب منه عدم التأخر، كان نصها (ماتتأخرش يا مودي أنا هنزل كمان ساعة وهستناك في الكافيه بتاعنا)، تأكدت وقتها من شكوكي وأنه على علاقة بامرأة أخرى، وقمت بتنزيل برنامج تسجيل مكالمات على تليفونه وتركته يومين دون أن يشعر باختلاف في تعاملي معه، وتحججت بأن رصيدي نفد، وأخذت هاتفه لأطمئن على شقيقته، وعندما أعطاني الهاتف، أرسلت لنفسي جميع مكالماته وعرفت عنه كل شيء، ولكن لم أخبره بأنني كشفت أمره ومعي دليل خيانته لي ومكالماته المشبوهة مع الساقطات، فهو متعدد العلاقات، فلم تكن نزوة مع فتاة وتنتهي بل علاقاته كثيرة مع أكثر من فتاة".

تستمر الزوجة في الحديث ويستمر الزوج في الاندهاش الذي أصابه، قائلة: "تتبعت كل شيء ودخلت على الفيسبوك الخاص به لأتابع من يقوم بعمل إعجاب أو مشاركة لمنشوراته من النساء، وبعدما حددت أساليب خيانته لي وتغفيلي مع الساقطات طوال هذه الفترة، لم أخبره، وقررت الانتقام منه والثأر لكرامتي وراقبته وبعدما وصلت لعنوان صاحبته الجديدة بتاعت رسالة مودي، بلغت أخوها بما تفعله مع زوجي وأخبرته بمكانهما فانقض عليهما ولقن زوجي علقة ساخنة ظل في الجبس أكثر من 3 أشهر لا يتحرك، وعندما استرد عافيته من جديد قرر معاقبتي وإذلالي ولكني دافعت عن نفسي، وطلبت منه الطلاق في هدوء ولكنه رفض واتهمني بالنشوز".

يستفيق الزوج من دهشته ويصرخ قائلا: "الست دي كدابة وبتفتري عليا علشان تشوه صورتي وسمعتي، منها لله دمرت حياتى، أنا وقعت فى قبضة امرأة لا ترحم ودائمة الطلبات وإعطاء الأوامر وهي التي تساومني، بل وتزوجتنى لتستولى على شقتى والأموال التى أملكها".

يستكمل الزوج: "حتى تعبي لم تتحملني فيه، وعندما أخبرنا الطبيب بإصابتي بفيروس سي، وضرورة المواظبة على العلاج، لم تقف بجوارى وخافت على نفسها من العدوى، وقررت التخلص منى وأعلنت أنها ستتزوج بشخص غيرى رغم أنها ما زالت على ذمتى".

وتابع الزوج: "ضحت بعشرة 14 سنة زواجا، قضيناها معا ووقوفى بجوارها وعائلتها التى كانت تعانى من ظروف مادية صعبة، وأطلقت على اتهامات نالت من سمعتى وادعت أنى أصبحت عاجزًا، وأنها تخشى على نفسها من الفتنة".

وتابع حامد: "رغم ذلك كانت سيدة جبارة جعلتنى باتهاماتها الباطلة أتردد على المحاكم وأقسام الشرطة حتى المكالمات التي تهددني بها هي السبب فيها، ومنذ زواجنا كانت المتحكمة فى كل كبيرة وصغيرة فى حياتى وكانت تسرق أموالي، وافتعلت المشكلات التى وصلت لإقامتها دعوى طلاق ضدى دون علمى وهى لا تزال تعيش معى تحت سقف منزلنا".