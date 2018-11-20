إصابة ضابط شرطة في حادث طعن ببروكسل

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤١ ص
الشرطة البلجيكية
أكد مسؤولون في مدينة بروكسل أن رجلا يحمل سكينا هجم على ضابط شرطة خارج مركز الشرطة وسط المدينة، مضيفين أن المهاجم صرخ "الله أكبر" أثناء الهجوم، ومن جهتها أفادت إذاعة "RTBF" البلجيكية الناطقة بالفرنسية بأن ضابط الشرطة أصيب بجروح خفيفة في عنقه، وأطلق أحد زملاء الضابط المصاب النار على المهاجم، الأمر الذي أسفر عن جرحه في صدره، وقال متحدث باسم الشرطة إن الحديث حول ملابسات الحادث سابق لأوانه، مضيفا أنه يجري حاليا التحقيق في أسبابه، وذلك حسبما نقلت وكالة «روسيا اليوم».
يذكر أن الشرطة البلجيكية، أعلنت يوم 17 سبتمبر الماضي، عن وقوع عملية طعن في العاصمة بروكسل، وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الشرطة البلجيكية أطلقت النار، وأصابت رجلا، بعدما هاجم أحد الضباط بسكين في أحد الأحياء شمالي العاصمة بروكسل. اقرأ أيضا| مقتل منفذ هجوم مستشفى شيكاغو و3 آخرين وقالت إيلسي فان
يذكر أن الشرطة البلجيكية، أعلنت يوم 17 سبتمبر الماضي، عن وقوع عملية طعن في العاصمة بروكسل، وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الشرطة البلجيكية أطلقت النار، وأصابت رجلا، بعدما هاجم أحد الضباط بسكين في أحد الأحياء شمالي العاصمة بروكسل.
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وقالت إيلسي فان دي كيري، الناطقة باسم شرطة بروكسل: "الرجل كان يهاجم أحد زملائنا بسكين، لكن ضابطا ثانيا أطلق النار على المهاجم"، وأوضحت الشرطة البلجيكية أن منفذ عملية الطعن تم إلقاء القبض عليه وأصيب إصابات بالغة.
وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، أعلنت الشرطة البلجيكية عن وقوع حادث طعن أيضا في بلدية بلوميير، أسفرت عن سقوط إصابات عديدة، لكن نفت في وقت لاحق الشرطة وجود أي علاقة للحادث بالإرهاب.
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