العثور على لوحة تذكارية عن صدام حسين شرقي لندن

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press الرئيس العراقي السابق صدام حسين

يقول سكان أحد أحياء شرقي لندن إنهم تفاجأوا بظهور لوحة تذكارية عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بمنطقتهم.

وكتب على لوحة نحاسية بأحد المقاعد وسط شارع مزدحم في منطقة وانستيد، إحدى الضواحي بشرق لندن، "تذكار محبة لصدام حسين"، مع الإشارة إلى تاريخ ميلاده عام 1937 وتاريخ إعدامه عام 2006.

وأثار ظهور اللوحة التذكارية النحاسية التي تمجد الرئيس العراقي السابق غضبا لدى عدد من سكان الحي، ونقلت الإندبندت عن مليسيا مونداي ـ تشينين، البالغة من العمر 38 عامًا، وأحد سكان الضاحية، قولها "لقد فُزعت، كانت أمي في زيارة لنا ولفتت انتباهي إلى اللوحة، بصراحة صُدمت، وحاولت التأكد منها مباشرة".

وأضافت "اعتقدت أنها يجب أن تكون مخطئة، لكن ما أثار رعبي أنها كانت على حق، اعتقد أن قيام شخص ما بالاحتفاء بحياة شخص تسبب في كل هذا الرعب أمر فظيع، وإذا كانت نكتة، فهي ليست مضحكة مطلقًا"، وفقا لـ"بي بي سي".

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن متحدث باسم مجلس حي "ريد بريدج" قوله: "لم نعط إذنًا لأحد لوضع اللوحة وقد أُزيلت"، ونشر بعض السكان صورا للوحة النحاسية مع تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأُطيح بصدام الذي حكم العراق لأكثر من 30 عامًا، خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وأعدم في عام 2006 بعد أن أدانته السلطات العراقية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، ولا يعرف إن كانت تلك اللوحة التذكارية مجرد مزحة أم أن واضعها من المعجبين بالرئيس العراقي السابق.