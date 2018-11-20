شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يسرى الأسيوطى: المصالح سبب تقصير المجتمع الدولى فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب يسرى الأسيوطى، على أن المجتمع الدولى مقصر للغاية فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وهو ما يفسر سبب تكرار العمليات الإرهابية التى يشهدها العالم خلال المرحلة الراهنة.

وقال الأسيوطى، لـ"الخليج 365"، إن هناك عدة أسباب دفعت المجتمع الدولى عامة والغرب خاصة يظهر هذا التقصير فى معركة مكافحة الإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية مع الدول رعاية الاٍرهاب يعد من أسباب فشل المجتمع الدولى فى مكافحة الجماعات المتطرفة.

وقال مسئولون إن مسلحا قتل طبيبة بالرصاص خارج مستشفى فى مدينة شيكاغو أمس الاثنين قبل أن يقتحم المكان ويقتل شخصا يعمل فى صيدلية وشرطيا خلال تبادل لإطلاق النار قبل قتله.