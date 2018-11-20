النشرة: توقيف 3 سوريين بالوزارني والخيام لعدم وجود اوراق ثوبتية لديهم

افاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ أن "دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ في بلدة ​الوزاني​ أوقفت السوريين "ع ، ف ، ح" و "ف ، ع ، أ" على خلفية عدم وجود اوراق ثوبتية لديهما وفي ​الخيام​ اوقفت دورية من المخابرات السوري "أ ، ف ، أ" على خلفية دخوله المنطقة خلسة وتم تسليمهم الى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة ​مرجعيون​ لاجراء المقتضى القانوني".

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