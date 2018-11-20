لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، إلى "أنّني تناولت العشاء منذ فترة مع حاكم "مصرف ​لبنان​" ​رياض سلامة​ الّذي نقدّر جهوده الكبيرة في مجال الاستقرار النقدي". وتساءل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي "متى يا ترى سيقدّر الآخرون أهمية الاستقرار السياسي عبر تسهيل تشكيل الوزارة؟ أمّ علينا أن نشاهد لبنان ينهار ويفقّر ويهاجره أبناؤه تلبيةً لمطامع وأحقاد دول الطوق والممانعة؟".

شكرا لقرائتكم خبر عن جنبلاط: هل علينا مشاهدة لبنان ينهار ويفقر ويهاجره أبناؤه تلبية لمطامع وأحقاد دول الطوق والممانعة؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .