النشرة: جريحة في حادث سير على تقاطع إيليا في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ على تقاطع إيليا في مدينة صيدا حيث اصطدمت سيارة من نوع تويوتا بيضاء اللون بسيارة اخرى ما ادى الى اصابة إمرأة كانت بداخلها.

وعلى الفور حضر الى المكان فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد وقام بنقل الجريحة الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ للمعالجة.وقد حضرت الى المكان ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.