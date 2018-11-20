بوتين هنأ عون بالاستقلال: مستمرون بالتعاون بين بلدينا لمصلحة الأمن والاستقرار

أكّد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في برقية تهنئة بعثها إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بمناسبة ​عيد الاستقلال​، "أنّنا مستمرّون في التعاون بين بلدينا لمصلحة الأمن والاستقرار في ​الشرق الأوسط​".

كما تلقّى الرئيس عون برقيات تهنئة بالاستقلال من ملك ​السعودية​ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملك ​المغرب​ السادس، الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، الرئيس الفلسطيني حمود عباس، الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​، الرئيس الجزائري ​عبد العزيز بوتفليقة​ والرئيس السوري ​بشار الأسد​، بالإضافة إلى الرئيس الرتي ​رجب طيب اردوغان​ ورؤساء ​النمسا​ و​كرواتيا​ و​الغابون​.