بوتين هنأ عون بالاستقلال: مستمرون بالتعاون بين بلدينا لمصلحة الأمن والاستقرار

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقية تهنئة بعثها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال، "أنّنا مستمرّون في التعاون بين بلدينا لمصلحة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
كما تلقّى الرئيس عون برقيات تهنئة بالاستقلال من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملك المغرب السادس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني حمود عباس، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى الرئيس الرتي رجب طيب اردوغان ورؤساء النمسا وكرواتيا والغابون.
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