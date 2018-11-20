أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ "لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، يوجّه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء، رسالة إلى اللبنانيين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها معاني المناسبة والأوضاع العامة في البلاد، في ضوء التطورات الراهنة".

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عون يوجه عند الثامنة من مساء الغد رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة ذكرى الاستقلال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .