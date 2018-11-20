سلطتا السعودية والإمارات تعلنان عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي للحالة الإنسانية

أعلنت السلطات ​السعودية​ والسلطات الإماراتية عن "مبادرة جديدة في ​اليمن​ للتصدي للحالة الإنسانية في البلاد". وأشارت سلطتي البلدين الى أنها "ستقدم 500 مليون ​دولار​ إضافية لأغراض إنسانية في اليمن، وستطلقان مبادرة جديدة لتأمين الغذاء لـ 10 - 12 مليون يمني".

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