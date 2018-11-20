الشرطة البلجيكية: إصابة شرطي بعملية طعن في بروكسل والدوافع غير واضحة

كشفت وسائل إعلام بلجيكية عن "تعرّض شرطي للطعن في وسط ​بروكسل​"، مبيّنةً انّ "الشرطة أوضحت أنّ الدافع غير واضح". وكانت ​الشرطة البلجيكية​ قد أعلنت، يوم 17 أيلول الماضي، وقوع ​عملية طعن​ في العاصمة بروكسل.

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