أسرة مريضة تتهم مستشفى بالتسبب في وفاتها: "كفنوها وألقوا الجثة في الشارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهمت أسرة سيدة في العقد الثالث من عمرها، مستشفى خاص بمدينة دسوق في كفر الشيخ، بالتسبب في وفاتها أثناء جراحة الزائدة الدودية، وحدثت حالة من الهرج والمرج داخل المستشفى بعد إخفاء الأطباء المستشفى خبر الوفاة.

"أخفوا علينا خبر وفاتها.. واقتحمنا غرفة العمليات لقيت أختي متكفنة وملصقة بلاصق طبي"، بهذه الكلمات روى علاء إبراهيم الشاعر، 45 سنة، ويقيم بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، وشقيق المتوفية أثناء إجراء جراحة الزائدة الدودية بمستشفى خاص بمدينة دسوق، لـ"مصراوي"، اكتشافه وأسرته وفاة الضحية.

البداية بحسب ما أكد شقيق المتوفية "هدى" أنها توجهت صباح أمس الإثنين، للمستشفى الخاص لإجراء جراحة الزائدة الدودية وفق اتفاق جرى مع طبيب مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه ودخلت فعليًا غرفة العمليات في الساعة 11 صباحًا وظلت في العمليات حوالي 5 ساعات، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا أبلغهم الأطباء أن شقيقتهم تحتاج لدخول العناية المركزة لتعرضها لحالة إعياء نتيجة إصابتها بمياه على الرئة وضعف بعضلة القلب، وتوقف الكلى وسوف تخرج حوالي الساعة 9 مساء.

وقال إبراهيم إبراهيم الشاعر، شقيق المتوفية الثاني لـ"مصراوي"، أنه شك في حديث الأطباء معهم حول حالة شقيقته، وحدثت مشادة كلامية معهم، بعد اختفاء التحاليل الطبية التي سلموها للمستشفى وتثبت احتياج الضحية لإجراء جراحة زائدة دودية، مضيفا: "المؤسف في الأمر أن مسؤولي المستشفى ألقوا جثة شقيقته في الشارع أمام الباب الخلفي وأغلقوا الباب بالأقفال وطالبوهم باستلام الجثة بهذا الشكل وسوف يرسلون تصريح الدفن لهم، فما كان منهم إلا أنهم أعادوا الجثة مرة أخرى للمستشفى بعد كسر قفل الباب".

وشهد مستشفى خاص بمدينة دسوق في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الهرج والمرج، إثر إلقاء عمال بالمستشفى جثة سيدة توفيت داخل غرفة العمليات أثناء إجراء جراحة الزائدة الدودية، في الشارع أمام الباب الخلفي للمستشفى، ما أدى إلى قيام أهليتها بكسر قفل الباب وإعادة الجثة مرة أخرى داخل المستشفى.

انتقل اللواء عبدالحميد بركات، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، والعميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والمقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث القسم، والنقيبين فهمي الخطيب، وحسن غانم، إلى المستشفى الخاص، وتمكن رجال الشرطة من التعامل مع الموقف، وتهدئة روع أهالي المتوفية.

وبسؤال زوج المتوفية "يسري ن.م.ا"، 45 سنة، عامل، اتهم أطباء بالمستشفى وإدارته بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة الإهمال الطبي خلال إجراءها جراحة الزائدة الدودية.