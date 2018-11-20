كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاهل المغربي يعفو عن 792 سجينا بمناسبة المولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس أمس الاثنين، أمرا بالعفو على 792 شخصا منهم معتقلون ومنهم فى حالة سراح.
وأصدرت وزارة العدل المغربية بيانا قالت فيه إنه الملك وبمناسبة عيد المولد النبوى الشريف لسنة 1440 هجرية، أمر بالعفو على مجموعة من الأشخاص وعددهم 792 شخصا.
وأفادت الوزارة بأن المستفيدين من العفو الملكى والموجودين فى حالة اعتقال عددهم 576 سجينا موزعين على النحو التالى:
1 - العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 03 سجناء
2 - التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 563 سجينا
3 - تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 09 سجناء
4 - تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة: 01 سجين واحد
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