صراعات الاستقلاليين” تنتقل إلى فرع سلا”

لا زال حزب الاستقلال يعرف صراعات بين مختلف أجنحته منذ مؤتمره الأخير، وصلت مؤخرا إلى انتخابات الفروع، حيث تقدم أعضاء بالحزب بطعن في انتخاب كاتب لفرع الحزب بسلا.

ووجه القيادي في الحزب، عبد القادر مكاوي، أمس الإثنين، مراسلة إلى عامل سلا، من أجل اتخاذ إجراءات قانونية، في حق الكاتب الجديد للفرع في منطقة احصين بسلا، والذي انتخب الأسبوع الماضي.

وقال مكاوي، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن كاتب الفرع المنتخب حديثا في سلا لا تتوفر فيه الشروط اللازمة للترشح لهذا المنصب، حيث يشترط أن يكون قد مارس المسؤولية في الحزب لمدة لا تقل عن سنتين، كما تنص على ذلك المادة 27 من النظام الأساسي للحزب.

واعتبر مكاوي، أن ما حدث في انتخابات فرع سلا، هو إسقاط محلي لما يعيشه الحزب وطنيا، مشددا على أن مقدمي هذا الطعن، متشبثون بالمضي نحو الجوء للمساطر القضائية، بالموازاة مع المساطر التنظيمية الحزبية، بالإضافة إلى مراسلة الأمين العام للحزب نزار بركة، لإطلاعه على ما يعرفه الحزب على مستوى الفروع.