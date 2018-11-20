رونار يكشف آخر مستجدات مباراة الأسود وتونس الودية

أبدى هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، استيائه من أرضية الملعب الأولمبي لرادس، الذي يستضيف بعد ساعات المباراة الودية للأسود ونسور قرطاج.

وأوضح الناخب الوطني على هامش اللقاء الإعلامي الذي عقده قبل المباراة، بأن مواجهة تونس هي فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ” كاميرون2019″،أو أؤلئك الذين خاضوا دقائق لعب قليلة.

وعن إمكانية متابعة المحترف بصفوف أزد ألكمار الهولندي، أسامة الإدريسي في مباراة اليوم، أضاف:” اللاعب تكيف بشكل سريع مع أجواء المعسكر، علينا منحه مزيداً من الوقت لتقديم الأفضل”.

يشار إلى أن الأسود ضمنوا رسميا تأهلهم إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية2019، بعد فوز أمام الكاميرون وتعثر مالاوي أمام جزر القمر.