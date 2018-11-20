عاجل.. مقتل شخص وإصابة 5 آخرون في حادث خروج قطار عن سكته في إسبانيا

لقي شخص حتفه وأصيب ما لا يقل عن خمسة آخرين بإصابات طفيفة، اليوم الثلاثاء، بعدما خرج قطار ركاب عن سكته، خارج مدينة برشلونة.
وقالت شركة أديف المشغلة للقطارات في تغريدة على تويتر، حسب ما نقلته وكالة رويترز، إن القطار خرج عن قضبانه بين بلدتي تيراسا ومانريزا، في شمال شرق البلاد، بسبب انهيار أرضي.
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