طقس اليوم.. غائم مع نزول أمطار

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الثلاثاء، أن تظل السماء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية محلية بكل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، ومنطقة طنجة، والريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط وولماس، ومرتفعات الأطلس وسهولها الغربية.

وستكون السماء غائمة جزئيا حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة فوق كل من المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.

كما ستهم تساقطات ثلجية مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والتي يتعدى علوها 2400 متر، فيما ستكون الأجواء باردة نوعا ما بالمرتفعات والهضاب العليا، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الليل والصباح بالسواحل الجنوبية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية شيئا ما، من القطاع الجنوبي أو الغرب فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، ومنطقة طنجة، والريف، والمنطقة الشرقية، ومعتدلة القوة بباقي المناطق الشمالية، وستهب من القطاع الشمالي بأقاليمنا الجنوبية.

وبخصوص درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 01- و05 درجات بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 05 و11 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والسايس، والريف، وهضاب الفوسفاط وولماس، والسهول الغربية للأطلس والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 11 و17 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى وبأقاليمنا الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 15 و20 درجة بسواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والسهول الداخلية، ومنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، وسوس والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 21 و26 درجة بأقاليمنا الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وبالنسبة لحالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وقوي إلى جد قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا.