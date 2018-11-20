بعد سجالٍ بينه وبين ترامب: البيت الأبيض يُعيد لأكوستا بطاقته الصحافيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعاد البيت الأبيض، أمس الإثنين، بطاقة اعتماد مراسل شبكة "سي إن إن" الأميركية جيم أكوستا بصورة نهائية؛ بعد أن سُحبت منه عقب سجال دار بينه وبين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وسحبت إدارة ترامب، بطاقة اعتماد أكوستا عقب سجال حاد دار بينه وبين ترامب خلال مؤتمر صحافي أُقيم في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، رفض خلاله الصحافي تسليم الميكروفون لموظفة في البيت الأبيض إثر رفض ترامب الإجابة على سؤاله، وحاولت الموظفة في فريق ترامب انتزاع الميكروفون من أكوستا بالقوة لكنه تمسك به وأكمل كلامه، فوصفه ترامب حينها بأنه "شخص وقح وفظيع"، كما حاولت إدارة البيت الأبيض تلفيق تهمة التحرش الجنسي لأكوستا لأن يده لامست يد الموظّفة.

ولجأت شبكة "سي إن إن" إلى القضاء عقب سحب بطاقة اعتماد مراسلها، فأمر قاضٍ فيدرالي، يوم الجمعة، البيت الأبيض، بأن يعيد لأكوستا بطاقته مؤقتا ريثما ينظر في مضمون الدعوى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، في بيان: "عصر اليوم أبلغنا جيم أكوستا و’سي إن إن‘ بأن بطاقة اعتماده أعيد تفعيلها. لقد أبلغناه أيضا بأن بعض القواعد ستحكم من الآن فصاعدا سير المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض" موضحةً أن هذه القواعد تنص على أنه يحظر اعتبارا من اليوم على الصحافي الذي يسمح له بطرح سؤال أثناء مؤتمر صحافي بأن يطرح على الرئيس، أو على أي مسؤول آخر في الإدارة، "إلا سؤالا واحدا، ثم يفسح المجال أمام صحافيين آخرين لطرح أسئلة".

وأوضحت أنه يحظر على الصحافي أن يطرح سؤالا تعقيبيا إلا إذا سُمح له بذلك، وحين يحصل ذلك وينتهي من سؤاله الاستيضاحي عليه أن يمتثل للقاعدة السابقة ويفسح المجال أمام بقية زملائه لطرح أسئلتهم، مُحذّرةً من أن "عدم الالتزام بهذه القواعد قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء بطاقة الاعتماد الصحافية".

بدورها، عقّبت شبكة "سي إن إن" على إرجاع بطاقة صحافيّها وقالت إنها قررت إسقاط الدعوى القضائية التي رفعتها ضد البيت الأبيض بعدما أعاد الأخير بطاقة الاعتماد لمراسلها، وقالت في تغريدة بـ"تويتر": "اليوم أعاد البيت الأبيض البطاقة الصحافية لأكوستا. نتيجة لذلك، لم يعد هناك من داع لدعوانا القضائية. نحن نتطلع إلى مواصلة تغطية البيت الأبيض".

يُذكرُ أن علاقة الرئيس الأميركي بالشبكة تُوصف بأنها خلافية دومًا، إذ يواصل ترامب انتقاد الشبكة والقول إنها تبثّ "أخبارًا كاذبة".