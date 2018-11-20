اعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين والمزارعين في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، كم بلغ عن توغل محدود لآليات عسكرية في قطاع غزة في الوقت الذي جددت الزوارق الحربية إطلاق النار على مراكب الصيادين في بحر غزة.

في قطاع غزة، توغلت عدة جرافات وآليات عسكرية للاحتلال صباح اليوم، بشكل محدود انطلاقا من موقع "أبو صفية" العسكري شرق مخيم المغازي وسط القطاع غزة. ووفقا للمزارعين توغلت الجرافات العسكرية مسافة 50-100 متر خارج السياج الأمني.

كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال النيران تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

في سياق الملاحقة للفلسطينيين في الضفة، شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في محافظة الخليل، حيث اعتقل جنود الاحتلال الشبان مهند خليل غطاشة وشقيقه خليل ومحمد عبد المعطي غطاشة بعد اقتحام منازلهم في مخيم الفوار.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عمر موسى قوار بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه في بلدة حوسان، في وقت اندلعت فيه مواجها متفرقة بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة الدوحة.

وواصل جيش الاحتلال حملته في محافظة قلقيلية، حيث أفاد سكان بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان خلال مداهمات في بلدة كفر قدوم.

وقال مواطنون، إن جنود الاحتلال يواصلون التنكيل بالمواطنين وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها وتخريبها والاعتداء عليهم بالضرب والتفتيش الاستفزازي، في بلدة كفر قدوم وعزون، حيث اعتقل الجنود كلا من الطفلين خالد مراد شتيوي وعوض منصور عبيد والمواطن عماد أحمد شتيوي.

وللشهر الثاني يواصل جيش الاحتلال حملة الدهم والتفتيش في قضاء طولكرم، بحثا عن المطارد أشرف نعالوة، من قرية شويكة، الذي تنسب له تهمة تنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.

واقتحم جنود الاحتلال مناطق مختلفة في محافظة طولكرم، واعتقلت شابا في مخيم نور شمس ونصبت حواجز عسكرية على الطرقات الرئيسية وأقفت السيارات ودققت في هويات المسافرين.

كما داهم جنود الاحتلال داهموا مناطق وادي الزمر والمنشية في مخيم نور شمس ومشطوها وفتشوا عددا من المنازل، واعتقلوا الأسير المحرر أحمد مروان شهاب من منزله بعد تفتيشه في المخيم.