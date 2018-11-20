شكرا لقرائتكم خبر عن العملية لم تتوقف.. «التحالف» يكشف تطورات «تحرير الحديدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تدعم الجهود الأممية، والوصول إلى حل سياسي في اليمن.

وأوضح المالكي، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، أن العمليات العسكرية في الحديدة مستمرة، وإن كانت بوتيرة مختلفة، وذلك لكثير من الأسباب، منها مراعاة عدم وجود أضرار على المدنيين، واستمرار عمل المنظمات الإنسانية بعد أن عطلت الميليشيات الحياة وتدفق المواد الغذائية من الميناء. وأكد أن العمليات حققت الكثير من التقدم، وأصبحت على مسافة 4 كيلومترات من ميناء الحديدة.

وأشار المالكي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في العاصمة الرياض أمس، إلى أن الحوثيين حاولوا استهداف السعودية بصاروخ باليسيتي أطلقته الميليشيات صباح أمس الاثنين، وسقط داخل اليمن. ويأتي إطلاق الحوثيين للصاروخ بعد إعلان رئيس ما يسمى “اللجنة الثورية العليا” التابعة للانقلابيين، محمد الحوثي، في بيان “إيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة” على التحالف في اليمن.

وكشف المالكي أن عمليات تحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي تسير بوتيرة عالية، وأحرزت نتائج نوعية، مشيراً إلى أن القوات اليمنية المشتركة وبمساندة من التحالف تحاصر العناصر الحوثية من مواقع عديدة للمحافظة.

وأفاد بأنه في الوقت الذي لا تزال جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية، تستمر الميليشيات في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين ومحاولة تعطيل خطوط الإغاثة.