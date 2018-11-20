شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قاض أمريكي يعطل مؤقتاً قيوداً فرضتها إدارة ترمب على اللجوء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:10 صباحًا, 20 نوفمبر 2018 م المناطق - رويترز أصدر قاض أمريكي حكما بتعطيل مؤقت لأمر أصدره الرئيس دونالد ترمب يحرم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك من اللجوء. وأصدر القاضي جون تيجر في سان فرانسيسكو أمرا أمس الاثنين بتعليق القرار المتعلق بسياسة الهجرة مؤقتا، وتم الإعلان عن هذه السياسة في التاسع من نوفمبر الجاري.

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