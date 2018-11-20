ايفانكا ترامب استخدمت بريدا الكترونيا خاصا لرسائل حكومية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ايفانكا ترامب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الاثنين أن إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدمت بريدا الكترونيا خاصا لأعمال حكومية في مخالفة لقواعد السجلات الفدرالية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها إن المعلومات كشفها مسؤولون في البيت الأبيض كانوا يراجعون رسائل الكترونية ردا على دعوى متعلقة بالسجلات العامة.

وردا على سؤال حول ذلك، قالت ترامب إنها ليست على علم بتفاصيل القواعد، بحسب واشنطن بوست.

وأكد متحدث باسم محامي ترامب أنها استخدمت بريدا الكترونيا خاصا قبل أن يتم تبليغها بالقواعد، مضيفا أن جميع رسائلها الالكترونية المتعلقة بالحكومة، تم تسليمها قبل أشهر، بحسب الصحيفة.

وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب منافسته الديموقراطية في الانتخابات هيلاري كلينتون لاستخدامها خادما خاصا لارسال بريد الكتروني حكومي عندما كانت وزيرة للخارجية.

واعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك جيمس كومي -- الذي اقاله الرئيس ترامب العام الماضي -- أن المكتب سيعيد فتح تحقيق في استخدام كلينتون لخادم خاص للبريد الالكتروني، قبل 11 يوم فقط على الانتخابات الرئاسية عام 2016 في خطوة قال البعض إنها ربما كلفتها خسارتها في الانتخابات.