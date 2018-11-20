انت الان تتابع السيسي يهنئ المسلمين بذكرى المولد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٤ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمة الإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تحل اليوم الثلاثاء، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» منشورا قال فيه: «في يوم مولد من حرر العقول، وأنار القلوب، فكانت حياته تاريخا حافلا من الجود والعطاء والتضحية لأجل الذين لم يولدوا بعد، ليخلد سيرة قائد عظيم، ونبي محب كريم، أشرقت الأرض بنور مولده فجاء رحمة للعالمين، كل عام وأنتم بخير، بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

من جانبها، وجهت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة للمسلمين بـالمولد النبوي الشريف، ونشرت على صفحتها الرسمية على مواقع «فيسبوك»: «لا تحقرن من المعروف شيئا.. ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تنزع من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى