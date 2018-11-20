تذيل وهبوط وإهانات.. العام الأسوأ لألمانيا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مرت الكرة الألمانية بواحد من أسوأ الأعوام في تاريخها في 2018، حيث تعرضت لعدد كبير من الهزائم والإخفاقات سواء في المباريات أو البطولات الكبرى غير مسبوق بالنسبة لها

من الإهانة في كأس العالم إلى الهبوط في دوري الأمم الأوروبية، ربما لم تمر الكرة الألمانية بعام أسوأ من 2018، فبعد أن أنهى المنتخب الألماني عام 2017 دون هزيمة، دخل العام الجاري في بدايته كأبرز المرشحين للتتويج بلقب المونديال والدفاع عن لقب البطولة التي توج بها في عام 2014 بالبرازيل، إلا أن بداية العام لم تكن جيدة على الإطلاق وبدأت المؤشرات في الظهور، ففي شهر مارس الماضي تعادلت مع إسبانيا وديًا على أرضها قبل أن تخسر على أرضها أمام البرازيل، وذلك بعد 4 أشهر من التعادل مع إنجلترا وفرنسا.

وبدأت أجراس الخطر تدق، عندما تحولت مسيرة 22 مباراة دون خسارة إلى 5 مباريات دون تحقيق أي انتصار بالخسارة أمام النمسا وديًا بنتيجة 2-1، وبالتالي دخلت ألمانيا كأس العالم مفتقدة إيقاعها، ولم تحقق سوى فوز معنوي بنتيجة 2-1 أمام السعودية في آخر مباراة ودية قبل كأس العالم. إخفاق المجموعة السادسة كانت تحضيرات

وبدأت أجراس الخطر تدق، عندما تحولت مسيرة 22 مباراة دون خسارة إلى 5 مباريات دون تحقيق أي انتصار بالخسارة أمام النمسا وديًا بنتيجة 2-1، وبالتالي دخلت ألمانيا كأس العالم مفتقدة إيقاعها، ولم تحقق سوى فوز معنوي بنتيجة 2-1 أمام السعودية في آخر مباراة ودية قبل كأس العالم. إخفاق المجموعة السادسة



كانت تحضيرات ألمانيا للمشاركة في كأس العالم أبعد ما يمكن عن المثالية، وقرر مدرب المنتخب يواخيم لوف استبعاد ليروى ساني من قائمة الماكينات المشاركة في المونديال. ووجدت ألمانيا في مجموعة ضمت كلا من المكسيك وكوريا الجنوبية والسويد، وكان من المستبعد أن تعاني ألمانيا من لعنة الفوز بكأس العالم والخاصة بالخروج من دور المجموعات، خاصة أن ألمانيا لم تخرج من الدور الأول في المونديال منذ عام 1938. ومع ذلك حققت المكسيك الانتصار بهدف نظيف، قبل أن يهدي توني كروس فوزًا في الدقيقة الأخيرة على السويد، لتودع ألمانيا البطولة بعدها المونديال بالخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، متذيلة ترتيب المجموعة، لتصبح ألمانيا رابع حامل لقب لكأس العالم يودع البطولة من الدور الأول في آخر 5 نسخ. إعتزال أوزيل



عقب إخفاق المونديال، أعلن مسعود أوزيل اعتزاله اللعب دوليًا يوم 22 يوليو الماضي، مشيرًا إلى تعامل الجماهير الألمانية ووسائل الإعلام والاتحاد الألماني لكرة القدم باعتباره كبش فداء لإخفاق المونديال، متهما الاتحاد الألماني لكرة القدم بالعنصرية بسبب الصورة التي التقطها مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان قبل انطلاق البطولة. ويتمتع أوزيل بأصول خليطة ما بين الألمان والأتراك، واتهم أوزيل رئيس الاتحاد الألماني رينارد جريندل بالتحقير من رأيه، إلا أن الاتحاد لم يرد على تلك الاتهامات واكتفى بالإشارة إلى أن أوزيل لم يدل بإجابات واضحة بسبب الصورة. هبوط دوري الأمم



هدفت دوري الأمم إلى منح المباريات الودية بعض الأهمية، ومع ذلك لم تكن ألمانيا في الموعد مرة أخرى، بعد أن تذيلت ترتيب المجموعة الأولى خلف هولندا وفرنسا، لتهبط إلى المستوى الثاني من النسخة المقبلة للبطولة. وتسببت تلك البطولة في رفع عدد هزائم ألمانيا في عام 2018 إلى 6 هزائم بعد الخسارة أمام كل من هولندا وفرنسا، وهو أكبر عدد من الهزائم تتلقاها ألمانيا في عام ميلادي واحد. وتعادلت ألمانيا في المباراة الأولى على أرضها أمام فرنسا بدون أهداف، ومن ثم خسرت أمام هولندا في أمستردام بثلاثية نظيفة، وخسرت في باريس أمام فرنسا بنتيجة 2-1، قبل أن تتعادل في الجولة الأخيرة على أرضها أمام هولندا بنتيجة 2-2. بل وسجلت ألمانيا خلال هذا العام 14 هدفًا واهتزت شباكها بـ18 هدفًا أي بفارق أهداف بالسالب. وستؤثر تلك النتائج السلبية على تصفيات ألمانيا المؤهلة إلى يورو 2020، حيث من الممكن أن لا توجد على رأس مجموعة، وذلك في حال تفادت بولندا الخسارة اليوم أمام البرتغال، وبالتالي ستوجد حينها مع أي من إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، وتصبح مهددة بالغياب عن اليورو. سجل ألمانيا في السنوات الأخيرة: (فوز- تعادل- خسارة) (سجل- سكنت شباكه)



2014: (11-4-2)- (37-15)

2015: (5-1-3)- (20-11)

2016: (10-3-3)- (34-10)

2017: (11-4-0)- (43-12)

2018: (4-3-6)- (14-17 )

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