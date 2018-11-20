مداحين النبي.. وأجمل منك لم تلد النساء

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - "وأحسن منك لم تر قط عيني.. وأجمل منك لم تلد النساء"، هذا بيت من بين عشرات الآلاف التي قيلت لمدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال المداحون إلى يومنا هذا ينشدونها.

أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى المولد النبوي الشريف، يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول، وهي مناسبة طيبة للاستماع إلى المدائح التي قيلت في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والاستمتاع بالمداحين الذين انتقوا من التراث وجديد الشعر في إنشاداتهم.. المديح بدأ مع الدعوة، فكان هناك شعراء للرسول، ومنهم حسان بن ثابت، كما تقول روايات إن أهل يثرب (المدينة المنورة) استقبلوا الرسول، حينما قدم عليهم من مكة، بالأناشيد قائلين: "طلع البدر علينا.. من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا.. ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا.. جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة.. مرحبًا يا خير داع".

وكما أسلفنا، فهناك الكثيرون الذين أخلصوا أصواتهم لمدح الرسول، سنتحدث عن بعضهم في التقرير التالي: محمد الكحلاوي هو صاحب الملحمة النبوية أو "مداح الرسول" كما كان يحب أن يُنادى، واهتم الكحلاوي بالإنشاد الديني والأغنية الشعبية، ومن أغانيه الشهيرة "لجل النبي" و"يا قلبى صلي على النبي" و"خليك مع الله" و"نور

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