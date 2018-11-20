صحف سعودية: تركيا تبرئ بن سلمان في قتل خاشقجي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف تناولت تأكيد تركيا بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار أوامر بقتل خاشقجي

تناولت الصحافة السعودية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث التي تهم الرأي العام، وركزت على عدد من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "خطاب الملك في الشورى جسد الاستراتيجية الحكيمة"، نقلت صحيفة الرياض تأكيد الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يرسخ قيم وعادات المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في خدمة الحرمين.

وأضاف الأمير خالد أن نهج المملكة هو التمسك بالشريعة الإسلامية السمحة وعملاً من منطلق الوسطية والتسامح والاعتدال. وأوضح أن خطاب خادم الحرمين الشريفين التاريخي جسد الاستراتيجية الحكيمة والنظرة الثاقبة من خلال رسم الطريق الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. كما تناولت صحيفة اليوم تحت عنوان "أمريكا تستعد

وأضاف الأمير خالد أن نهج المملكة هو التمسك بالشريعة الإسلامية السمحة وعملاً من منطلق الوسطية والتسامح والاعتدال. وأوضح أن خطاب خادم الحرمين الشريفين التاريخي جسد الاستراتيجية الحكيمة والنظرة الثاقبة من خلال رسم الطريق الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. كما تناولت صحيفة اليوم تحت عنوان "أمريكا تستعد لإضافة فنزويلا لقائمة الإرهاب"، بأن الولايات المتحدة تستعد لإضافة فنزويلا إلى قائمتها للدول الراعية للإرهاب لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: إنه "لم يتحدد إطار زمني لاتخاذ قرار بشأن إضافة فنزويلا إلى القائمة"، موضحا أنه في حال إضافة فنزويلا للقائمة قد يقلص المساعدات الأمريكية ويفرض قيودا مالية على بلد يعاني بالفعل من التضخم ونقص الأغذية والدواء. اقرأ أيضًا: صحف سعودية: أمريكا على حافة أزمة دستورية وفي الشأن اليمني، تطرقت صحيفة "الوطن" إلى انتهاك ميليشيات الحوثي الهدنة بإطلاق صاروخ تجاه المملكة العربية السعودية. وتحت عنوان "صاروخ حوثي ينسف ادعاءات إيقاف العمليات العسكرية"، أوضحت الصحيفة أن ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت استهداف المملكة، بصاروخ باليستي تم إسقاطه، وذلك بعد أقل من 24 ساعة فقط على تصريح لما يسمى رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي، وبيان إلحاقي به يفيد بالتوجيه لإيقاف العمليات العسكرية، ووقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. واستعرضت صحيفة الشرق الأوسط، تحت عنوان "ولي العهد السعودي سيشارك في قمة العشرين بالأرجنتين"، استعداد ولي العهد لجولة خارجية، والمشاركة في قمة العشرين. وقال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في قمة العشرين التي تقام نهاية شهر نوفمبر الحالي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. اقرأ أيضًا: صحف سعودية: وثائق جديدة تضع قطر في أزمة ببريطانيا أما صحيفة سبق فتناولت تصريح عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، حول تأكيد تركيا بأن ولي العهد ليس المقصود باتهاماتها في قضية خاشقجي. ونقلت الصحيفة عن الجبير أن السلطات التركية أكدت للرياض ردًا على استفسارات على أعلى المستويات، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودي جمال خاشقجي، داعيا أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة. وشدد الوزير السعودي على أن قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة وتعزيزها، لافتا إلى أن العقوبات الأمريكية في قضية خاشقجي فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها. وأوضح أن المملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس العلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا.

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