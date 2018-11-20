فورمولا 1 تسعى لإقناع فيراري بالسباقات الافتراضية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٢ ص
يتطلع مسؤولو فورمولا 1 للسيارات، لإقناع فيراري بخوض غمار بطولة العالم، لسباقات السيارات الإلكترونية الافتراضية، في المستقبل، وذلك بعدما أصبح الفريق الإيطالي، هو الغائب الوحيد عن مسابقة الفرق، التي انطلقت في نسختها الأولى هذا العام، وفاز فريق مرسيدس بلقبي السائقين والصانعين، في السنوات الخمس الماضية، في السباقات على الحلبة، كما حصد أيضا لقبين افتراضيين في النهائيات، التي استضافتها لندن السبت الماضي، وكانت هذه هي المرة الأولى، التي تشارك فيها الفرق في السباق الافتراضي، بإجمالي جوائز يبلغ 200 ألف دولار لفئة الصانعين.
وشاركت تسعة فرق من إجمالي 10، من التي تشارك في بطولة العالم لفورمولا 1، في السباق، وحافظ البريطاني برندون لي، الذي يشارك هذا العام مع مرسيدس، بعد أن أصبح العام الماضي أول بطل لفورمولا 1 للسباقات الإلكترونية، على لقبه بالفوز بستة من إجمالي عشرة سباقات. وعلى العكس من سباقات فورمولا 1، التي تمتلك فيها
وعلى العكس من سباقات فورمولا 1، التي تمتلك فيها الفرق الكبيرة ميزانيات أكبر من بعض المنافسين الآخرين، إضافة إلى الميزات التاريخية التي تصب في صالحها، فإن الفرق في السباقات الإلكترونية تتمتع بميزات تنافسية متكافئة.
وفيراري هو أقدم فرق فورمولا 1 وأكثرها نجاحا، وهو الفريق الوحيد الذي شارك في البطولة منذ انطلاقها في 1950، كما أنه واحد من أكثر الفرق شعبية، وقال متحدث باسم فيراري، إن البدائل كلها لا تزال قائمة، فيما يتعلق بالسباقات الإلكترونية.
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