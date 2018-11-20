انت الان تتابع فورمولا 1 تسعى لإقناع فيراري بالسباقات الافتراضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٢ ص

يتطلع مسؤولو فورمولا 1 للسيارات، لإقناع فيراري بخوض غمار بطولة العالم، لسباقات السيارات الإلكترونية الافتراضية، في المستقبل، وذلك بعدما أصبح الفريق الإيطالي، هو الغائب الوحيد عن مسابقة الفرق، التي انطلقت في نسختها الأولى هذا العام، وفاز فريق مرسيدس بلقبي السائقين والصانعين، في السنوات الخمس الماضية، في السباقات على الحلبة، كما حصد أيضا لقبين افتراضيين في النهائيات، التي استضافتها لندن السبت الماضي، وكانت هذه هي المرة الأولى، التي تشارك فيها الفرق في السباق الافتراضي، بإجمالي جوائز يبلغ 200 ألف دولار لفئة الصانعين.

وشاركت تسعة فرق من إجمالي 10، من التي تشارك في بطولة العالم لفورمولا 1، في السباق، وحافظ البريطاني برندون لي، الذي يشارك هذا العام مع مرسيدس، بعد أن أصبح العام الماضي أول بطل لفورمولا 1 للسباقات الإلكترونية، على لقبه بالفوز بستة من إجمالي عشرة سباقات. وعلى العكس من سباقات فورمولا 1، التي تمتلك فيها