ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الثلاثاء؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث ستقام عدد من المباريات الكبيرة في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات من دوري أمم أوروبا لكرة القدم، وأبرزها بين منتخبي البرتغال وبولندا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء، وفي نفس التوقيت تلعب أيضًا السويد مع نظيرتها روسيا، وصربيا مع ليتوانيا، وفي الدوري المصري ستقام الجولة الخامسة عشرة من خلال إقامة مباراتين بين المقاولون العرب والجونة، وإنبي والاتحاد السكندري.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - مباريات الدوري المصري الممتاز: المقاولون العرب مع الجونة - في تمام الساعة الثالثة إلا الربع عصرًا. إنبي مع الاتحاد السكندري - في تمام الساعة السادسة مساء. - مباريات دوري أمم أوروبا: البرتغال مع بولندا - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء. السويد

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - مباريات الدوري المصري الممتاز:



المقاولون العرب مع الجونة - في تمام الساعة الثالثة إلا الربع عصرًا. إنبي مع الاتحاد السكندري - في تمام الساعة السادسة مساء. - مباريات دوري أمم أوروبا:



البرتغال مع بولندا - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء. السويد مع روسيا - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء. صربيا مع ليتوانيا - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء. الجبل الأسود مع رومانيا - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء. كوسوفو مع إذربيجان - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء. مالطة مع جزر فاروه - في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء.

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