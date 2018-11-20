انت الان تتابع NBA.. ووكر يسقط سيلتيكس وسيكسرز يتغلب على فينكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٦ ص

أبدع جويل إمبيد وسجل 33 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة ليحقق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الانتصار 119-114 على فينكس صنز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وهذه المباراة 11 للمتألق إمبيد هذا الموسم التي ينجح فيها على الأقل في تسجيل 30 نقطة والاستحواذ على 10 كرات مرتدة، وحقق سيكسرز انتصاره التاسع على التوالي على أرضه هذا الموسم، بينما هو الفوز 19 على التوالي في ملعبه عند احتساب الموسم الماضي، وتبلغ أطول سلسلة انتصارات للفريق على أرضه، عندما فاز 24 مرة في الفترة من 27 نوفمبر 1982، وحتى الثالث من مارس 1983.

وأضاف بن سيمونز 19 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر 9 كرات حاسمة، ليحقق سيكسرز فوزه الثالث على التوالي، وتصدر ديفن بوكر قائمة مسجلي النقاط في صنز برصيد 37 نقطة، بينما أضاف تي.جيه وارن 21 نقطة وسجل الشاب ديأندري أيتون 17 نقطة. كما واصل كيمبا ووكر التألق هذا الموسم، وسجل 43 نقطة ليقود تشارلوت هورنتس