انت الان تتابع أرسنال يستعد للتخلي عن النني مقابل 15 مليون إسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٦ ص

يسعى أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، إلى التعاقد مع لاعب وسط فيا ريال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن إيمري يأمل في الحصول على الإسباني الشاب بابلو فورنالس من أجل تدعيم وسط الجانرز، ولفتت الصحيفة إلى أن فورنالس صاحب الـ22 عامًا، لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 17.8 مليون إسترليني، وسيكون أرسنال قادرًا على دفع هذا المبلغ، خصوصًا أن فورنالس لاعب أساسي في فيا ريال الذي يعاني في الليجا هذا الموسم، وفي حال انتقاله لأرسنال سيحصل على فرصة أكبر لتمثيل منتخب إسبانيا.

ونوهت ذا صن بأن أرسنال مستعد للتخلي عن لاعبه محمد النني نجم المنتخب الوطني لتمويل صفقة فورنالس، حيث إن إيمري سيسمح له بالرحيل في حال تلقيه عرضًا يصل إلى 15 مليون إسترليني، خصوصًا أن إيمري يحرص على تعزيز صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل دعم موقفه في المنافسة محليًا وأوروبيًا. ويقدم