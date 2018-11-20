انت الان تتابع النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في جثة الحوامدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سمر فتحي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٨ ص

ما زال الغموض مسيطرا على التحقيقات في واقعة الجثة المجهولة بالحوامدية، حيث استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان طفل عثر عليه مقتولا وملقى في الطريق بمركز الحوامدية، وأمرت بفحص بلاغات التغيب للتوصل إلى هوية الطفل، ومن جانبها تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الجريمة، لسرعة ضبط الجناة، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات وكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث سبقتها واقعة مشابهة عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة طفل مقتول بقرية القبابات بمركز الصف، وعلى الفور انتقل رجال الأمن ومن خلال الفحص تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وبه جرح ذبحي بالرقبة بجوار نقطة الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة