انت الان تتابع راشفورد وإيركسن على رادار ريال مدريد في الميركاتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٦ ص

يتطلع ريال مدريد الإسباني إلى تدعيم الفريق خلال الميركاتو الشتوي بصفقات من العيار الثقيل، خاصة بعدما غابت التعاقدات الكبيرة عن النادي خلال الفترة الماضية، وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن الريال يخطط لعقد صفقة ثنائية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد لدفع 90 مليون إسترليني لضم كل من ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وكريستيان إيركسن نجم توتنهام، وأشارت إلى أن ريال مدريد راقب راشفورد في المباراة الأخيرة لمنتخب إنجلترا أمام كرواتيا، ويعتبره النادي الإسباني بديلًا مثاليًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

ولفتت ذا صن إلى أن ريال مدريد يرصد مبلغ 50 مليون إسترليني لضم راشفورد صاحب الـ21 عامًا، الذي كثيرًا ما واجه انتقادات مورينيو هذا الموسم، وبحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية، فإن سولاري مدرب ريال مدريد الحالي يريد أن يحصل على مهاجم جديد بعدما فقد صبره مع كريم بنزيما وجاريث بيل، ويرى في راشفورد الصفقة المثالية