الان تتابع قاضي أمريكي يعطل قرار ترامب برفض إعطاء حق اللجوء للمهاجرين غير الشرعيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أمر قاض أمريكي، اليوم، بتعطيل قرار رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، برفض إعطاء حق اللجوء لأشخاص يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، بشكل مؤقت.

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