مسؤول أمريكي: إيران الدولة الأولى الراعية للارهاب

قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران أن حكومات الإمارات والسعودية تستثمر في شعوبها، مشيرا إلى أنه في المقابل أعطي النظام الإيراني الأولوية للعنف والإرهاب على حساب شعبه.

وذكر هوك ، يوم أمس الإثنين، إنه يجب ألا ننسى أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب، موضحا أن أكثر من عانى من النظام الإيراني هو شعب إيران نفسه.

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران أن الولايات المتحدة منزعجة جدًا بشأن نشر طهران لصواريخها في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع هوك أن أمريكا حصلت على دعم كبير جدا من دول الشرق الأوسط وأفريقيا بشأن العقوبات التي تم إعادة فرضها على إيران، والمتعلقة ببرنامجها النووي والصاروخي.

وأوضح أن إيران ساهمت كثيرًا أيضا في أزمة اللاجئين في أوروبا عن طريق دعمها لنظام بشار الأسد، الذي قدمت له نحو 4.6 مليار دولار.

وأشار هوك إلى أن النظام الإيراني أمامه خيارين، إما أن يتوقف عن نشاطه الإرهابي أو تدمير اقتصادهم بالكامل، مؤكدا "سنكون صارمين جدًا في تطبيق العقوبات على إيران".