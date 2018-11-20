الرئيس الصيني يصل العاصمة الفلبينية مانيلا

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، في زيارة تعد الأولى من نوعها لأحد أقدم حلفاء واشنطن التقليديين في القارة الآسيوية.

ومن المقرر أن تسفر الزيارة التي تعد الأولى لرئيس صيني إلى الفلبين منذ 13 عاماً، عن حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية في مشاريع البنى التحتية التي وعدت بكين الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بتنفيذها منذ عامين.

وتوترت العلاقة منذ صعود دوتيرتي إلى السلطة في 2016 ، ما دفع الرئيس الفلبيني لتوجيه السياسة الخارجية لبلاده بشكل واضح نحو روسيا والصين رغم تراجع التوتر منذ تولي دونالد ترامب الحكم في البيت الأبيض، وتوقف الانتقادات الأمريكية لحرب دوتيرتي على المخدرات.

وتسبب الخلاف حول بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، والذي تمر من خلاله تجارة بقيمة مليارات الدولارات، في تجميد العلاقات بين مانيلا وبكين، والتي ما لبث أن تحسنت في عهد دوتيرتي.