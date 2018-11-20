دول الاتحاد الأوروبي تؤيد مشروع اتفاق "بريكست"

دبي - بواسطة محمد فارس وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، الاثنين، على مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، وذلك في ختام اجتماع عقد في بروكسل.

وقال الوزير النمساوي المكلف بالشؤون الأوروبية، غيرنوت بلوميل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه "تم الانتهاء من الخطوة الأولى الصعبة، لقد نجحنا في الحفاظ على الوحدة".

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على مشروع الاتفاق بصورة نهائية خلال القمة الأوروبية الاستثنائية في نهاية الأسبوع الجاري، التي ستجمع رؤساء دول وحكومات التكتل في بروكسل، الأحد المقبل. © Getty رئيسة الوزراء البريطانية لا تزال تواجه عقبات بشأن البريكست

بدوره، عبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف "بريكست"، ميشال بارنييه، عن "الارتياح لدعم الوزراء اليوم للحزمة المرتبطة ببريكست كاملة"، وذلك قبل ستة أيام من القمة الاستثنائية.

وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الـ27، فإن النقطة الوحيدة المطروحة للنقاش ستكون تلك المتعلقة باحتمال تمديد المرحلة الانتقالية ما بعد "بريكست"، والتي ستواصل بريطانيا خلالها تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقال بارنييه: "أعتقد أننا سنقدم اقتراحا نهائيا لتحديد تاريخ خلال الأسبوع الجاري. سيتم اتخاذ هذا القرار باتفاق متبادل بين بريطانيا ودول التكتل الـ27".

وبموجب مسودة الاتفاق الحالية، تنتهي هذه الفترة بحلول نهاية العام 2020، لكن بارنييه اقترح تمديدها عامين إضافيين، وفق مصدر أوروبي.

وقال المفاوض الأوروبي: "ببساطة، إذا قمنا بتمديدها سيكون هناك اتفاق بشأن خطة مساهمة (بريطانيا) المالية".