شكرا لقرائتكم خبر عن منشق عن الإخوان بتركيا يكشف تهديد الجماعة الإرهابية باغتياله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، المنشق عنهم مؤخرا، أنه تلقى تهديدات بالاغتيال من قبل جماعة الإخوان، من مقر إقامته فى تركيا، موضحا أنه لن يتوقف عن فضح منهج التنظيم وكشف جرائمه.

وقال عماد أبو هاشم، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": الإخوان يهددون باغتيالى فى تركيا، نفذوا تهديدكم إن استطعتم فلكل أجلٍ كتابٌ بيد الله لا بأيديكم.

وتابع أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، المنشق عنهم مؤخرا: أما أنا فإننى ماضٍ إلى فضح إجرامكم و كشف حقيقة أمركم ليعرف المسلمون كافة أنكم ألدُّ أعداء الإسلام و ليعَىَ العالم بأسرة أنكم أعداء الإنسانية والحضارة، ولدىَّ الكثير مما لم أقله بعد ويخشاه أكابر مجرميكم.