محلل لـCNN: أمريكا وحلفاؤها لا يريدون رؤية صراع على السلطة في السعودية

رأى المحلل أيهم كامل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين لا يريدون زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد أزمة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
وفي تصريحات لـCNN، قال كامل: "لا أحد من الدول الغربية الرئيسية التي لها علاقات مع المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة وحلفاؤها، يريد أن يزعزع استقرار المملكة أو يخلق حالة يكون فيها صراع مفتوح على السلطة".
وأضاف كامل أن هناك الكثير من النقاط الساخنة في الشرق الأوسط والقادة الغربيون لا...
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