شركات السياحة تبحث عن معتمر .. ضعف الإقبال يثير جدلا فى أوساط السياحة الدينية

كتبت آمال رسلان تسبب الأقبال الضعيف ، على أداء عمرة المولد النبوى فى الأسبوع الأول لإنطلاق الرحلات، فى إثارة حالة من الجدل فى أوساط السياحة الدينية ، حيث اعتمدت الشركات العاملة فى هذا المجال على تكثيف الدعاية للبرامج عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، لإستكمال الوفود ، وحتى الأن بلغت تأشيرات العمرة التى صدرت من القنصلية السعودية حوالى الـ300 تأشيرة منذ بداية الموسم، وغادرأول وفد يوم الخميس الماضى 15 نوفمبر، فى حين تخطت أعداد شركات السياحة التى وثقت عقودها الـ1140 شركة للعمل خلال موسم العمرة، ولازال باب التوثيق مفتوحا حتى 10 ديسمبر ليسمح...

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