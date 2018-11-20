هاشم: الموقف واضح والحق واضح نريد مقعد وزاري لاحد نواب اللقاء التشاوري

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ الى ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ طرح وجهة نظره، وهو متفهم مطالب اللقاء التشاوري، واعتبر ان الاختلال بالشكل لا يبطل حق اللقاء التشاوري بالتمثيل وباسيل اكد حقنا بالتمثيل في الحكومة. ولفت هاشم الى ان هذا الحق اكدته نتائج ​الانتخابات النيابية​ وليس منة من احد، وهذا اللقاء كان موجودا قبل الانتخابات رغم انه ليس مسجلا ضمن كتلة.

ولفت قاسم في حديث تلفزيوني، الى ان رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ له الحق برفض او قبول ما يريد فيما خص حصته الوزارية، والرئيس المكلف يمثل الاكثرية داخل المكون السني ولكنه لا يمثل كل المكون السني، واغلبية اللقاء التشاوري سمى الحريري ل​رئاسة الحكومة​. واكد ان الموقف واضح والحق واضح نريد مقعد وزاري لاحد النواب الستة في اللقاء التشاوري.

واعتبر هاشم ان هناك من يتحمل مسؤولية في هذه الازمة، وهو من لم يعط مطالبنا اذنا صاغية منذ بداية عملية التأليف، ولا يجوز تشكيل حكومة بعد الانتخابات النيابية وفق النظام النسبي دون الاخذ بعين الاعتبار نتائج هذه الانتخابات.