أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "دورية مشاة للجيش الاسرائيلي قوامها12 جنديا، اقدمت على اجتياز السياج التقني للغجر المحتلة مقابل متنزهات ​الوزاني​، وقامت بعملية تفتيش دقيقة لحوض نهر الوزاني دون خرق الخط الازرق ، فيما تمركزت قوة أخرى على رأس تلة تشرف على المجرى للحماية".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: دورية مشاة للجيش الاسرائيلي اجتازت السياج التقني لقرية الغجر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .