نقولا بمناسبة الأعياد: لندعم الذين يشبهوننا ونجعل الأموال متوفرة بأيدي الناس العاديين

دعا النائب السابق ​نبيل نقولا​، "كلّ الّذين يريدون شراء هدايا بمناسبة الأعياد"، إلى "شرائها من أصحاب المؤسسات الصغيرة، من الجار الّذي يبيع على "الكتالوغ"، من الأمهات والسيدات المبادرات بأعمال ناشئة ومن الشاب الّذي لديه مركزًا في السوق".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نستطيع أن نجعل الأموال متوفرة في أيدي الناس العاديين وليس الشركات العالمية، وهكذا تستطيع شريحة أكبر من الناس أن تشارك بالعيد. دعونا ندعم الناس الّذين يشبهوننا".